BM'den Komşu Ülkelerdeki Suriyeliler İçin 5,5 Milyar Dolar Yardım Çağrısı

11 Aralık 2018 Salı 16:24



11 Aralık 2018 Salı 16:24

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve ortakları, 2019'da başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye komşu ülkelerdeki 5 milyon 650 bin Suriyelinin desteklenmesi için 5,5 milyar dolarlık yeni fon çağrısı yaptı.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Amin Awad, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, başta Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da olmak üzere komşu ülkelerde toplam 5 milyon 650 bin 497 kayıtlı Suriyeli bulunduğunu söyledi.Ev sahibi ülkelerin Suriyelilere karşı son derece cömert davrandığını belirten Awad, bu ülkelerdeki milyonlarca Suriyelinin desteklenmesi için "2019-2020 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP)" çerçevesinde BM kuruluşları ve ortakları olarak ihtiyaç duyulan 5,5 milyar dolar fonun karşılanması noktasında uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.Amin Awad, komşu ülkelerdeki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesine de değinerek, "Bu aşamada 2019'da 250 bin Suriyelinin geri dönmesini öngörüyoruz. Bu rakam, çalışma tempomuza göre ve dönüşteki engellerin ortadan kaldırılması noktasında artabilir de azalabilir de." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'ye övgüAwad, bir soru üzerine dünyada en fazla sığınmacıya Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını belirterek, övgüde bulundu.Türkiye'de 3 milyon 607 bin 563 kayıtlı Suriyeli yaşadığını ifade eden Awad, ayrıca Türkiye'de 700 binden fazla Suriyeli çocuğun doğduğunu, bunun da dünyada en yüksek rakam olduğunu aktardı."Türkiye'deki mülteciler eğitim ve sağlık hizmetleri de dahil tüm çalışma fırsatlarına erişim hakkına sahip." diyen Awad, Türkiye'de Suriyelilere verilen eğitimin "takip edilmesi gereken bir model" olduğunun altını çizdi.Awad, "Türk hükümetinin, Türkiye'de doğan Suriyelilerin pek çok masrafını omuzladığını" vurgulayarak, "Türkiye, BM'ye finansal destek konusunda baskı yapmadığı gibi talepkar da değil." dedi.Türkiye'deki Suriyeliler komşulara göre daha rahatÖte yandan AA muhabirinin BMMYK kaynaklarından derlediği verilerine göre, komşu ülkelerdeki ihtiyaç sahibi Suriyelilerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.BM'ye göre, komşu ülkelerde 1 milyon civarı Suriyeli bebek doğdu. Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 95'i yerleşim alanlarında "ev sahibi topluluklar" tarafından misafir ediliyor. Türkiye'deki Suriyelilerin üniversiteye kayıt olma oranı ise yüzde 4 civarında.673 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Ürdün'de ise kampların dışında bulunan Suriyelilerin yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşam sürüyor. Mısır'daki 132 bin Suriyelinin yüzde 85'i de temel insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor.Lübnan'da 951 bin, Irak'ta ise 251 bin kayıtlı Suriyeli yaşıyor.