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BM'den koronavirüs açıklaması: Uluslararası topluluklar kendilerini yenilemeli?

BM'den koronavirüs açıklaması: Uluslararası topluluklar kendilerini yenilemeli?ABD, (DHA) ? Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, koronavirüse (Covid-19) karşı uluslararası toplulukların kendilerini yenilemesi gerektiğini söyledi.

10.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:32
BM'den koronavirüs açıklaması: Uluslararası topluluklar kendilerini yenilemeli?
ABD, (DHA) ? Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, koronavirüse (Covid-19) karşı uluslararası toplulukların kendilerini yenilemesi gerektiğini söyledi. Sözcü Dujarric çok uluslu yapıların, mümkün olduğunca çok bilgi paylaşılması için kullanılması gerektiğini vurguladı.
Sözcü Dujarric video konferansla yaptığı açıklamada, 'Covid-19'a karşı uluslararası toplulukların yenilenmesi gerektiği zamanlardayız' dedi. Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara değinen Dujarric, Çin ve diğer ülkelerin verilen mücadele de etkili rolleri olduğunu ifade etti. Sözcü Dujarric, çok uluslu yapıların mümkün olduğunca çok bilgi paylaşılması için kullanılması gerektiğini söyledi. Bahsi geçen uluslararası toplulukların koronavirüs salgınından öğrenmesi gereken çok şey olduğunu belirten Dujarric, salgının bu yapıların bugüne kadar yaklaşımlarının ne olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. BM’den koronavirüs açıklaması: Uluslararası topluluklar kendilerini yenilemeli?

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Sekreter, DHA, Güncel
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