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BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

23.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:34
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan Kovid-19 ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.
Sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerinde savunmasız ve yerinden edilen kişilerin ve mültecilerin koronavirüs salgınından iki kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, "Dünyanın her köşesinde devam eden savaşlar için derhal küresel ateşkes çağrısı yapıyorum." dedi.
Guterres, "Silahları ve topçu atışlarını susturun, hava saldırılarına son verin. Kovid-19'a karşı en savunmasız bölgelere hayati derecede önem taşıyan insani yardım koridorlarının oluşturulması için bu son derece önem arz ediyor." ifadesini kullandı.
Savaş hastalığına son verilip dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Bu da ancak tüm savaşların durmasıyla başlayabilir ve insanlığın şu an buna her şeyden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel

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