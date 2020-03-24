Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı - Haberler

BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

24.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:46
BM'den koronavirüs salgınıyla mücadele için küresel ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla dünyanın en savunmasız savaş bölgelerinde insani yardım koridorları oluşturulabilmesi için küresel ateşkes çağrısı yaptı.

Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın ortak bir düşman olan Covid-19 ile karşı karşıya kalmasına rağmen, silahlı çatışmaların ve savaşların halen devam ettiğini söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı Haberler
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Kameralar önünde Trump’a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

13:26: Arpaçay'da belediye vatandaşların ihtiyacını karşılıyor - Haberler 13:23: Evlat nöbetindeki aileler korona virüsüne rağmen umutla bekliyor - Haberler 13:23: Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu - Haberler 13:23: Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 13:19: Korona virüs fırsatçıların darbe: 2 kimya teknikeri gözaltında - Haberler 13:14: İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu - Haberler 13:06: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haberler 12:44: Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:02: İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı - Haberler 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Loading