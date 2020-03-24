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BM'den "Kovid-19"a karşı Suriye genelinde "tam ve acil" ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Suriye genelinde "tam ve acil" ateşkes çağrısında bulundu.

24.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:10
BM'den
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Suriye genelinde "tam ve acil" ateşkes çağrısında bulundu.
Özel Temsilci Pedersen, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, dün, tüm dünyanın ortak düşmanı Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla küresel ateşkes çağrısı yaptığını anımsattı.
"Bugün, Kovid-19'u bastırmak için gayretli bir çaba sağlanabilmesi adına Suriye'nin tamamında tam ve acil bir ateşkes çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanan Pedersen, Suriyelilerin Kovid-19'a karşı savunmasız bir durumda olduğunu vurguladı.
Pedersen, ülkedeki sağlık tesislerinin harap edildiğinin ya da bir işlevinin kalmadığının, hayati sağlık ekipmanı ve sağlık uzmanı sıkıntısı olduğunun, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin, mültecilerin, tutukluların ve kaçırılan kişilerin özellikle tehlikeli koşullar altında yaşadığının altını çizdi.
Kovid-19 pandemisinin Suriye için ortak tehdit oluşturduğuna işaret eden Pedersen, "Hiç ayrım yapmıyor. Sizin, Suriye hükümetinin (rejimin) veya başka bölgelerde yaşayıp yaşamadığınıza bakmıyor. Tüm Suriyeliler için tehlike içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Pedersen, son dönemdeki ateşkes anlaşmalarının Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde şiddetin azalmasına yardımcı olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak bununla beraber bu anlaşmaların kırılgan olduğu ve şiddetin her an patlak verebileceği uyarısında bulundu.
Suriye'de ateşkese her zamankinden daha fazla gereksinim olduğuna dikkati çeken Pedersen, ilgili tüm tarafların bu çağrıya saygı göstermesini istedi.
Ateşkesin sağlanması için ilgili tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğu mesajını veren Pedersen, "Ülkenin her yerine tam, sürekli ve engelsiz insani erişim kilit noktası olacaktır. Şiddete son verelim, Kovid-19'a karşı beraber çalışalım, Suriye'deki krizden çıkıp siyasi bir süreçte ilerlemek için birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

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