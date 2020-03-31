Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BM'den "Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede göçmenlerin, mültecilerin ve vatansızların korunması ve tutuklu mülteci ve göçmenlerin derhal serbest bırakılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

31.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:12
BM'den
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede göçmenlerin, mültecilerin ve vatansızların korunması ve tutuklu mülteci ve göçmenlerin derhal serbest bırakılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Merkezleri İsviçre 'nin Cenevre kentinde bulunan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Uluslarası Göç Örgütü (IOM), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) yapılan ortak açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle göçmenler, sığınmacılar ve vatansızların yüksek risk altında olduğu vurgulandı.
Dünya genelindeki mültecilerin dörtte üçünü ve göçmenlerin de çoğunu misafir eden gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sistemlerinin kapasitesini aştığı ve baskı altında olduğu aktarılan açıklamada, bu ülkelerdeki mülteci ve göçmenlerin aşırı kalabalık kamplarda, geçici barınaklarda ve kabul merkezlerinde yaşam mücadelesi verdiklerinin, sağlık hizmetleri ve temiz su gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıklarının altı çizildi.
Açıklamada, tüm göçmen ve mültecilerin, sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmaları ve Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tüm önleyici tedbirlere, testlere ve tedavi süreçlerine dahil edilmeleri istendi.
Bu tür önlemlerin Kovid-19 salgınının küresel olarak yayılmasını da engelleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, göçmenlerin, mültecilerin ve vatansızların insan hakları ve sağlıklarının korunması için tüm ülkelere çağrıda bulunuldu.
"Tutuklu göçmen ve mülteciler derhal serbest bırakılsın"
"Resmi ve gayri resmi gözaltı yerlerinde, sıkışık ve sağlıksız koşullarda tutulan mülteci ve göçmenlerin durumu özellikle endişe vericidir." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kişilerin Kovid-19 salgınının ölümcül sonuçları göz önüne alınarak gecikmeden serbest bırakılmaları istendi.
Ayrıca, göçmen çocuk ve ailelerle birlikte yeterli yasal dayanak olmadan gözaltına alınanların da derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, ülkeler, sınırlarını kapatırken veya sınırlama getirirken uluslararası insan hakları ve mülteci koruma standartlarına saygı göstermeye davet edildi, "geri göndermeme" ve "sağlık kontrolleri" prensiplerine de uymaları gerektiği hatırlatıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, İsviçre, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BM'den 'Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu, İBB ve ABB’nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi Haberler
Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı Haberler
Ambulansı kaçıran şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu Haberler
Yurt dışında kaç vatandaşımızın koronavirüsten öldüğü belli oldu
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar Haberler
Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi Haberler
Bakan Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide korona tespit edildi
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin’i geçti Haberler
ABD, vaka sayısının ardından ölen kişi sayısında da Çin'i geçti
ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi

Son Dakika Güncel Haberleri

23:46: "Milli Dayanışma Kampanyası"na TRT canlı yayınında destek - Haber 23:44: Avrupa Bankacılık Otoritesi: Kovid-19 salgınında bankacıların primleri ölçülü olmalı - Haber 23:42: Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "cezaevinde isyan" haberlerini yalanladı - Haber 23:40: İZMİR-Bakanlık ile anlaşması bulunmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haber 23:40: MANİSA Anne ve 3 çocuğu yangından son anda kurtarıldı - Haber 23:19: Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı - Haber 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:36: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik - Haber 22:30: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi - Haber 21:52: İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber