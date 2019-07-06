06.07.2019 00:07
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BM'den Libya'da ateşkes ve üçüncü ülkelere 'müdahil olmayın' çağrısı

BM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da 6'sı çocuk 53 göçmenin ölümüne neden olan hava saldırısını kınadı. Üye devletler Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uymaya ve krize müdahil olmamaya davet edilirken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa el Serrac ile görüştü.

BMGK çarşamba günü yapılan acil oturumdan iki gün sonra yaptığı açıklamayla, başkent Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin bulunduğu merkeze düzenlenen saldırıyı kınadı.
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Kaynak: Euronews.com
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya, Dünya

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