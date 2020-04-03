Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BM'den "Libya'da çatışmalar ve Kovid-19 tehdidi, insani krizi derinleştiriyor" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da geçen haftadan bu yana çatışmaların tırmanışa geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

03.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:54
BM'den
Birleşmiş Milletler (BM), Libya 'da geçen haftadan bu yana çatışmaların tırmanışa geçmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.
Derinleşen çatışmaların ortasında insani krizin kötüleştiğine ve Kovid-19'un da yeni bir tehdit olduğuna işaret eden Baloch, Nisan 2019'dan bu yana ülkede 300 sivilin yaşamını yitirdiğini, 150 bin sivilin de yerinden edildiğini aktardı.
Baloch, "İnsani bir ateşkes üzerindeki geçici anlaşmaya rağmen çatışmalar, geçen hafta ciddi şekilde tırmanışa geçti." dedi.
Devam eden çatışmaların arasında Libyalı makamların, 10 Kovid-19 vakasını ve bir kişinin de virüsten öldüğünü teyit ettiğini aktaran Baloch, ülkede çatışmalar nedeniyle zayıf düşen sağlık sisteminin Kovid-19'a karşı yeterliliğinin de endişe verici durumda bulunduğunu vurguladı.
"Kovid-19 pandemisine karşı hazırlıklar yapılması" çağrısı
Baloch, artan çatışmaların ülkedeki sağlık sistemi üzerinde ciddi olumsuzluklar oluşturduğunu yineleyerek, Libya'da pek çok hastanenin veya sağlık kuruluşunun çatışma bölgelerine yakın konumlarından dolayı kapatıldığını veya zarar gördüğünü belirtti.
İsim vermeden Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a başlattığı saldırıların ardından 1 yıl geçtiğini söyleyen Baloch, son günlerde bölgedeki çatışmaların derinleşmesi ve Kovid-19 tehdidinin ülkede insani krizi daha da derinleştirdiği uyarısını yaptı.
Baloch, BMMYK ve diğer BM ajanslarının Libya genelinde Kovid-19 pandemisine karşı hazırlıklar yapması ve sağlık sisteminin gözden geçirilmesi için ülkedeki tüm taraflara çağrıda bulundu.
Sözcü Baloch, ülkedeki sığınmacı ve mültecilerin durumundan da endişe duyduklarını kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Cenevre, Libya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BM'den 'Libya'da çatışmalar ve Kovid-19 tehdidi, insani krizi derinleştiriyor' uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:25: İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak kolilere son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler - Haber 15:25: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - Haber 15:24: Eber Gölü'nün yeni konukları "pelikanlar" oldu - Haber 15:24: Tiyatro oyununun geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlandı - Haber 15:24: Türk Kızılay gelecek hafta plazma alımlarına başlayacak (4) - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber