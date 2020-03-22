Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BM'den Libya'daki 'insani ateşkese' destek - Haberler

BM'den Libya'daki "insani ateşkese" destek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki çatışmalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insani ateşkes sağlanması tekliflerine bu ülkedeki taraflardan gelen olumlu yanıtların memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

22.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:14
BM'den Libya'daki
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya 'daki çatışmalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insani ateşkes sağlanması tekliflerine bu ülkedeki taraflardan gelen olumlu yanıtların memnuniyetle karşılandığını kaydetti.
Libya'da BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in BM ve Avrupa ülkelerinin insani ateşkes çağrısını kabul ettiklerini duyurmalarının ardından Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı açıklama yayımladı.
Libyalı tarafların ateşkese olumlu yanıtını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Guterres, "Umuyorum ki bu durum, çatışmaların bir an önce ve şartsız bir şekilde durdurulmasına yol açar." ifadesini kullandı.
Ülkede kötüleşen insani durum ve Kovid-19 salgınının muhtemel etkilerine işaret eden Guterres, "Libya'daki tüm tarafları, bu tehdide yönelmeye ve tüm ülkede insani yardımların kısıtlanmamasını sağlamaya çağırıyoruz." mesajı verdi.
Libya'daki insani ateşkese rağmen Hafter'in saldırıları sürüyor
UMH'ye bağlı askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, dün yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine roketli saldırı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun yaralandığını duyurmuştu.
Kununu açıklamasında, "Söz konusu saldırı, savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin sahte ateşkes ilanından hemen sonra yapıldı." dedi.
Mismari, bugün yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in BM ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.
UMH Sağlık Bakanlığı verilerine göre Libya'da koronavirüs vakası bulunmuyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Libya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

EGM: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması takip ediliyor - Haber Mardin'de seyir halindeki kamyonetin tavanına çıkan sürücü yakalandı - Haber Fransa'da koronavirüs tedavisi için yapılan çalışma 15 gün içinde sonuçlanacak - Haber 'Tarlaya gidiyorum' diyerek evden çıkan çiftçiden 3 gündür haber yok - Haber Aslanapa'da 65 yaş vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" göreve başladı - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading