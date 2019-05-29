BM'den MİT operasyonu ile Malezya'dan Türkiye'ye götürülen 2 kişi için serbest bırakın çağrısı

Kaynak: Euronews.com

Birleşmiş Milletler, 2017 yılında Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İki Türk'ün özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı. Ayrıca BM Komisyonu, keyfi tutukluluk için şahıslara tazminat ödenmesine hükmetti.Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza atan ülkelerden biri olduğunun hatırlatıldığı davayla ilgili, "Devlet, şahısların serbest bırakılması ve uğradıkları hak ihlalleri nedeniyle onlara yeterli tazminat ödenmesi yükümlülüğü altındadır." denilerek devletin harekete geçmesi ve etkili çözüm sunma mecburiyeti olduğu hatırlatıldı.