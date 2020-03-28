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BM'den New York'taki sağlık çalışanlarına 250 bin maske bağışı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York'taki sağlık çalışanlarına 250 bin maske yardımında bulunacak.

28.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:20
BM'den New York'taki sağlık çalışanlarına 250 bin maske bağışı
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen New York'taki sağlık çalışanlarına 250 bin maske yardımında bulunacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açıklamada, BM Genel Merkezine ev sahipliği yapan New York'taki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına 250 bin maske yardımı yapacaklarını bildirdi.
Guterres, maskelerin cesur, özverili, yorulmadan çalışan sağlık çalışanlarına gönderileceğini ifade etti.
New York'ta koronavirüs vakalarının sayısı 52 bini geçerken, 720'den fazla kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.
Dünyada salgının en fazla yayıldığı ABD'de ise 105 bin 573 kişi koronavirüse yakalandı, bunların 1711'i ise yaşamını yitirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, New York, Güncel

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