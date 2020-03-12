BM'den Sudanlı mültecilere 40 milyon dolar destek
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki mülteciler ve yerlerinden edilenler için 40 milyon dolar tahsis etti.
12.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:18
Birleşmiş Milletler (BM), Sudan 'daki mülteciler ve yerlerinden edilenler için 40 milyon dolar tahsis etti.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş insanların ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 40 milyon dolar temin etmeye başladık ve daha fazlası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Soruna çözüm bulmak için yapılması gereken çok şey var. Ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ve ekonomik durum göz önüne alındığında sorunun zor olacağını biliyoruz. Mültecilerin kayıt altına alınması ve hizmet sunulması için hükümete her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.
Grandi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de bir araya geldi.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş insanların ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 40 milyon dolar temin etmeye başladık ve daha fazlası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Soruna çözüm bulmak için yapılması gereken çok şey var. Ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ve ekonomik durum göz önüne alındığında sorunun zor olacağını biliyoruz. Mültecilerin kayıt altına alınması ve hizmet sunulması için hükümete her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.
Grandi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de bir araya geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Sudan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı