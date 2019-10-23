Haberler » Güncel » BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor.

23.10.2019 20:28BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." dedi.
Haq, günlük basın brifinginde, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmayı yakından takip ettiklerini belirten Sözcü Haq, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.
Mültecilerin geri dönüşlerinin ise gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde olması gerektiğini belirten Haq, Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın ise Anayasa Komitesini 30 Ekim'de toplayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44 Balıkesir Üniversitesi'nde şehitler anıldı
20:42 İzmir izmirliler 'gevrek'ten vazgeçmedi
20:40 Spor sergey matveev inatçı bir yapımız var. bunu da yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız
20:40 Bakan varank: kritik teknolojilerde atılım sağlayıp, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı...
20:40 Spor konyaspor'da fenerbahçe mesaisi başladı
20:40 Kars Valisi Öksüz'den komandolara ziyaret
20:39 Takla atan otomobil yayaların üzerine devrildi 7 yaralı
23.10.2019 20:45:17