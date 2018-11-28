BM'den Suriye'ye 17 tırlık yardım

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:24



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:24

BM'den Suriye'ye 17 tırlık yardımHATAY - Birleşmiş Milletler insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 17 tırlık insani yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi.İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.