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BM'den Suriye'ye 35 tırlık yardım

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

26.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:28BM'den Suriye'ye 35 tırlık yardım
Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırları 'ın ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 'ye geçiş yaptı.

İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 35 tır, BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde yüklendi. İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.

Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi. - HATAY

Birleşmiş Milletler, Reyhanlı, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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