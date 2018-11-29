BM'den Suriyelilere İş Yeri Açma Desteği

29 Kasım 2018 Perşembe 13:41



29 Kasım 2018 Perşembe 13:41

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen "Livelihood" projesi kapsamında Hatay'da yaşayan Suriyeli ailelere kendi işlerini kurabilmeleri için hibe desteği veriliyor.Proje kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesine gelen IOM görevlileri, Kapalı Spor Salonu'nda Suriyeli ailelerle bir araya gelerek proje hakkında bilgiler verdi.Yetkililer, Suriyeli ailelerin sosyal yardım bağımlılığını azaltarak kendi gelirlerini elde etmelerini ve daha sürdürülebilir bir yaşama ulaşmalarında katkıda bulunmak amacıyla "Geçim Kaynakları Projesi" kapsamında hibe desteği sağlıyor.IOM görevlisi Pelin Türkalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 18-60 yaş aralığındaki Suriyelileri kapsadığını söyledi.Projenin hedef kitlesinin savaştan önce belirli mesleklerde deneyimleri olan kişiler olduğunu belirten Türkalp, "Bu kişileri tespit ederek meslekleri doğrultusunda gerekli araç ve gereçlerini alıyoruz, kendileri temin etmek isteyenler de anlaşmalı olduğumuz yerlerden malzemelerini alıyorlar." dedi.Amaçlarının Suriyeli ailelerin kendi iş yerlerini kurabilmelerini sağlayarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ve daha onurlu bir yaşama erişmelerini sağlamak diyen Türkalp, Hatay genelinde 100 Suriyeli aileyi hibe desteğinden yararlandırmayı ve kayıtlı iş gücüne dahil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.Projenin Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı sınır illeri olan Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsadığını ifade eden Türkalp, "Hibe desteği alan ailelere çalışma izni ve iş yeri kaydı gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tüm süreci takip etmeye çalışarak ailelerin yanında yer alıyoruz." diye konuştu.