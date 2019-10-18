YPG/PKK'nın kimyasal silah yalanına BM'den yanıt: Bize bu yönde ulaşan bilgi yok

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda "Kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya yakın hesaplar, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için sahte fotoğraflarla, "kimyasal silah, fosfor bombası" gibi yasaklı mühimmat kullanıldığı yönünde manipülasyon yapmaya çalıştı.

BM'DEN KİMYASAL SİLAH İDDİALARINA YALANLAMA

Suriye iç savaşında Beşşar Esed rejiminin kendi halkına karşı yaptığı kimyasal silahlı saldırıları konusunda raporlama yapan OHCHR'nin sözcüsü Shamdasani, terör örgütü YPG/PKK'nın kara propagandasına ilişkin konuştu. Shamdasani, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına yönelik, "Bize (OHCHR) bu yönde ulaşan bir bilgi yok." dedi.

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya da değinen Shamdasani, bölgedeki sorunun barış ve diyalog yoluyla çözülmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

DSÖ DE YALANLADI: BU YÖNDE BİR BİLGİ YOK

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, El Cezire televizyonu muhabiri Barbara Bibbo'nun, "Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı kimyasal silah kullandığı" yönündeki ısrarlı soruları üzerine, DSÖ'nün de bu yönde bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KİMYASAL SİLAH KULLANIP SUÇU BİZE ATACAK"

Kimyasal silah iddiasıyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca, terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut" demişti.

Yakıcı ve öldürücü etkiye sahip fosfor bombasının kullanılması uluslararası savaş kanunlarına göre yasaklanmış bulunuyor.