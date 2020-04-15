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BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu askıya almasına tepki gösterdi.

15.04.2020 07:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 07:56
BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu askıya almasına tepki gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı - Ekonomi

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