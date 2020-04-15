BM'den Trump'ın DSÖ kararına tepki: Kaynakları kesme zamanı değil, dayanışma zamanı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu askıya almasına tepki gösterdi.
15.04.2020 07:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 07:56
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu askıya almasına tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Ekonomi