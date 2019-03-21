BM'den Trump'ın Golan Tepeleri Açıklamasına Tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler
'den (BM
), ABD
Başkanı Donald Trump
'ın " İsrail
'in, işgal ettiği Golan Tepeleri
üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiği" yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.
BM Genel Sekreter
sözcülerinden Farhan Haq, Trump'ın açıklamasına ilişkin, AA muhabirine, "Bu konudaki bütün BM kararlarının arkasındayız." dedi.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1981 yılında aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda "İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur." deniliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter
hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.
İsrail, Suriye
'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
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Kaynak: AA