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BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan ve Irak'ta savaş suçu işlemekle suçlanan 3 askeri affettiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

19.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:14BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki
Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan ve Irak'ta savaş suçu işlemekle suçlanan 3 askeri affettiğine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "ABD başkanlığınca savaş suçu işlemekle suçlanan 3 askerin yakın tarihli affedilme kararından oldukça endişe duyuyoruz." dedi.
Colville, ABD'li askerlere yönelik davalarda, Afganistan'da bir grup sivile ateş açtıklarının ispatlandığını ve yakalanan silahlı bir grubun üyelerini infaz ettiklerine yönelik de iddialar olduğunu söyledi.
Sözcü, her iki eylemin de uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlali olduğunun altını çizdi.
İsimlerini vermeden, "Afganistan'da görev yapmış Clint Lorance ve Mathew Golsteyn adlı iki askerin affedilmesi ve Irak'ta görevli asker Edward Gallagher'ın rütbe tenzilinin de geri alınmasına" tepki gösteren Colville, "Uluslararası İnsancıl Hukuk, ihlalleri inceleme ve savaş suçlarını kovuşturma zorunluluğu getirmektedir." uyarısında bulundu.
Colville, ABD askeri adalet sisteminin, uluslararası hukukun yükümlülüklerine uyma zorunluluğunu anımsattı.
Vietnam Savaşından bu yana askerlerin bu şekilde affedildiğine şahit olmadığını vurgulayan Colville, "Ayrıca, bu aflar, dünya genelindeki ordulara rahatsız edici bir mesaj veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump'tan af açıklaması
ABD yönetimi iki gün önce, Başkan Trump'ın Lorance ve Golsteyn'i affettiğini, ABD Donanması özel tim Navy Seal'e bağlı asker Gallagher'ın rütbe tenzilini de geri aldığını açıklamıştı.
Gallagher, geçen yıl kasımda, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.
Gallagher'in suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme de yer alıyor.

Güncel

Kaynak: AA

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