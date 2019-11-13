Haberler » Güncel » BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki 'gıda krizine' müdahale çağrısı - Haber

BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki "gıda krizine" müdahale çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de kıtlık ve gıda krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

13.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:02BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki
Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de kıtlık ve gıda krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
Güney Kore ajansı Yonhap'taki habere göre, BM Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Mueller, Kuzey Kore'nin doğal afetler ve yaptırımlar nedeniyle son yılların en "vahim" gıda kriziyle karşı karşıya kaldığı uyarısı yaptı.
Uluslararası toplumun, krize siyasi alanın dışında bir çözüm üretmek üzere çabalarını arttırması gerektiğini vurgulayan Mueller, "Tablo gerçekten vahim ve eğer önlem alınmazsa, özellikle ilave mali kaynak sağlanmazsa korkarım daha kötüye gidecek." dedi.
Mueller, ülkede 2019 hasat mevsimi boyunca kıtlık koşullarının hüküm sürdüğünü, "hububat deposu" olarak bilinen Güney Hwanghae eyaletine düşen yağış miktarının nisan-temmuzda yıllık ortalamanın yüzde 50 altında kaldığını belirtti.
"Kuzey Kore'deki yardım kuruluşlarının daha fazla aşıya, ilaca, temiz içme suyuna ihtiyacı var"
Eylülde, Kuzey Kore sahillerini vuran Lingling Tayfunu'nun mısır, pirinç, kestane ve sebze üretimine zarar verdiğini anımsatan Mueller, soya fasulyesi mahsulünün de yüzde 60'ını yok ettiğini kaydetti.
Mueller, tüm bu koşulların derin bir gıda krizine işaret etiğini vurgulayarak, "Kuzey Kore'deki yardım kuruluşlarının, yetersiz beslenen çocukların tedavisi için daha fazla aşıya, ilaca ve temiz içme suyuna ihtiyaçları var. Jeopolitik tercihlerle milyonlarca insanın daha fazla ıstıraba sürüklenmesine seyirci kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.
Mueller, insani müdahalenin siyasi değerlendirmelerden arındırılması gerektiğinin altını çizdi.
BM raporlarına göre, Kuzey Kore'nin gıda üretimi bu yıl geçen yıla göre yüzde 9 azalarak son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bu durumda ülke nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan 11 milyon kişinin, acil gıda yardımına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güney Kore, Ursula, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:28 Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
18:26 MEB, ara tatilde öğrenciler için 180 etkinlik belirledi
18:24 Bayrampaşa'da banka soyguncusunun vatandaşlar tarafından yakalanma anları kamerada (2)
18:19 Babaeski'de lise inşaatı tamamlanmak üzere
18:23 Bayrampaşa'da banka soygunu ve sonrasında yaşanan sıcak anlar kamerada 2
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:28:22