BM'den uyarı: 'Koronavirüs salgını orman yangını gibi yayılırsa milyonlarca kişi ölecek'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izinverirsek milyonlarca insan ölecek." uyarısında bulundu.Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Euronews.com