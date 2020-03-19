BM'den uyarı: 'Koronavirüs salgını orman yangını gibi yayılırsa milyonlarca kişi ölecek'
BM'den uyarı: 'Koronavirüs salgını orman yangını gibi yayılırsa milyonlarca kişi ölecek'
19.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:58
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izinverirsek milyonlarca insan ölecek." uyarısında bulundu.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dünya