BM'den "uyuşturucu her yıl yarım milyondan fazla can alıyor" uyarısı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, uyuşturucuyla mücadelede önleme, koruma ve tedavi imkanlarının önemine dikkati çekerek "Dünya genelinde yarım milyondan fazla kişi, her yıl uyuşturucu kullanımı sonucunda hayatını kaybediyor." dedi. Avusturya 'nın başkenti Viyana 'daki BM Ofisi'nde 5 gün sürecek Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 63'üncü oturumunun ilk günü gerçekleştirildi.UNODC Başkanı Waly, açılış konuşmasında, uyuşturucu ve sentetik madde bağımlılığının dünya genelinde toplumları olumsuz etkileyen ciddi bir sınama olduğunu söyledi.Waly, küresel olarak 30 milyonun üzerinde kişinin uyuşturucu kullanımı nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını, yalnız yedi kişiden birinin ise bu alanda tedavi imkanı bulabildiğini kaydetti.Başta kadın ve gençler olmak üzere uyuşturucu nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşayanların tedavi imkanlarına kolay erişiminin çok önemli olduğuna işaret eden Waly, "Dünya genlinde yarım milyondan fazla kişi, her yıl uyuşturucu kullanımı sonucunda hayatını kaybediyor." dedi.Waly, güvenlik birimlerinin paylaştığı son veriler doğrultusunda bir milyon ailenin yasa dışı yollarla afyon ve kokainin ham maddesi olan koka bitkisini yetiştirdiğini, bununla mücadele eden emniyet mensuplarının ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını, çok sayıda polisin öldürüldüğünü anlattı.53 milyon kişi opioid kullanıyorUNODC'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı dünya uyuşturucu raporunun önemini anımsatan Waly, "opioid" isimli sentetik maddenin kullanımının 35 milyon kullanıcıdan 53 milyon kullanıcıya yükseldiğini, kurumun geniş çaplı veri toplama çalışmaları neticesinde bu alandaki ciddi artışın tespit edilebildiğini dile getirdi.Waly, UNODC'nin uyuşturucuyla mücadelede üye ülkelere sunduğu destek ve olanaklara da değinerek kurumun küresel çapta yürütülen bağımlılıkla mücadele çabalarına öncülük ettiğini kaydetti.Cuma gününe kadar sürecek Uyuşturucu Maddeler Komisyonuna 2 bine yakın katılımcının iştirak etmesi beklenirken; program kapsamında düzenlenecek 100 yan etkinlikte uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele alanında yapılan çalışmalar ele alınacak.