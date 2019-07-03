03.07.2019 12:20
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BM'den Yücel'e büyük görev

BM

İki yıldır Eskişehir'de de faaliyet gösteren, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı oldu.

Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsüne bağlı Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi "CIFAL" İstanbul'da açıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında faaliyetlerine başlayacak merkezin açılışında Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth tarafından UNITAR Türkiye Başkanı unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası ve Birleşmiş Milletler bayrağı Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sn. Enver Yücel'e takdim edildi.

CIFAL İstanbul'da ekonomik ve sosyal gelişim konularında eğitim, çalıştay,proje gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Eskişehir'deki tüm eğitim camiasının da etkinliklere katılabilmesi için yoğun uğraş vereceklerini kaydeden merkez yetkilileri, bu çalışmaların Türkiye'nin eğitim sistemine büyük yarar sağlayacağını söylediler.

Kaynak: Bültenler
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