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BM: Doğu Afrika'daki seller ve heyelanlarda 280 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'daki ülkelerde bu yıl aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 280 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

05.12.2019 21:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:34BM: Doğu Afrika'daki seller ve heyelanlarda 280 kişi öldü
Birleşmiş Milletler (BM), Doğu 'daki ülkelerde bu yıl aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 280 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisince (OCHA) hazırlanan raporda, hazirandan bu yana kıtanın doğusundaki , Tanzanya, Uganda, Cibuti, Somali, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Burundi ve Uganda'da şiddetli yağışların etkili olduğu belirtildi.
Hint Okyanusu'ndan gelen basıncın yol açtığı şiddetli yağışların aralıkta da devam edeceği, özellikle Kenya, Tanzanya ve Uganda'da yoğunlaşacağı kaydedilen raporda, yağışın en fazla etkili olduğu bölgelerde evler, altyapılar ve tarım alanlarının ciddi şekilde zarar gördüğü ifade edildi.
Raporda, aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda en az 280 kişinin yaşamını yitirdiği, 2,8 milyondan fazla kişinin ise yağışlardan etkilendiği bilgisine yer verildi.
Aşırı yağışların kolera gibi bulaşıcı hastalıkları artırabileceğine dikkati çekilen raporda, yollar ve köprülerin hasar görmesi nedeniyle afet bölgelerine müdahale ve insani yardımın ulaştırılmasında güçlük yaşandığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Afrika, Kenya, Güncel

Kaynak: AA

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