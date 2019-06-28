BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü İstanbul Ofisi açıldı

– Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Türkiye'de uluslararası eğitim merkezi kurmak için ilk adımı attı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve UNITAR arasında imzalanan iş birliği çerçevesinde yönetici ve liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi'nin (CIFAL) İstanbul ofisi düzenlenen törenle açıldı.

Dünyanın dört bir yanında merkezi bulunan UNITAR, Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerine başladı. Türkiye'deki ilk ve tek üniversite ortaklığıyla kurulan CIFAL Istanbul'un açılışı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, UNITAR İnsan ve Sosyal Katılım Bölümü Direktörü Alex Mejia, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve sektörden çok sayıda kişinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Ortaklık kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'e Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı, Birleşmiş Milletler Sertifikası (UNC) ve Birleşmiş Milletler bayrağı verildi.

CIFAL İstanbul kapsamında ekonomik ve sosyal gelişim konusunda düzenli olarak eğitim, seminer, çalıştay, zirve, proje gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca UNITAR iş birliğinde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantılı projeler hayata geçirilecek.

NİKHİL SETH: İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ TARİHİ BİR YER

İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, "İstanbul çok önemli tarihi bir yer. Boğazda medeniyetlerin beşiğinin bulunduğu yerde bulunmaktan çok memnunum. UNITAR olarak İstanbul'da yeni ofisimizi açıyoruz. Bu 19'uncu ofisimizi dünyanın yerinde de ofislerimiz mevcut. Bu bölgede ilk kez bir ofis açıyoruz o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ofisteki çalışmalarla tüm insanların eğitimlerine katkı sağlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Şu anda dünyada ülkelerin yaşadığı pek çok problem olduğunu dile getiren Seth, "Bunlar arasında ekonomik, çevresel ve toplumsal problemler yer alıyor. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için değişim başlatmamız gerekiyor. Bu yalnızca eğitimle davranış ve tutumlarındaki değişimle mümkün olur. Umuyorum ki CIFAL, Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte bu eğitimleri başaracaktır. Bu bölgede görmek istediğimiz değişimi de böylelikle görmüş olacağız" diye konuştu.

"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEN ETKİLENDİM"

Seth, "Türk eğitim sistemiyle alakalı bu zamana kadar duyduklarımdan ve öğrendiklerimden çok etkilendiğimi söylemek isterim. Tabi ki hala sıkıntılar var. Özellikle sosyo-ekonomik olarak az gelişmiş bölgelerdeki eğitimin geliştirilmesi gerekiyor. Umarım ki merkezimiz ekonomik alanda da önemli katkılar sağlayacaktır. Özellikle gençlerin iş bulması ve istihdam yaratılması hususunda destek olacaktır" dedi.

EVNER YÜCEL: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA EĞİTİM LOKOMOTİFTİR

Merkezin açılmasının ve aldığı sorumluluğun kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, "40 yıldır eğitime hizmet ediyorum. Artık sadece Türkiye'de yaptıklarımız değil uluslararası alanda da yaptıklarımız duyulup takdir görmeye başladı. Bizler de bununla ilgili çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşımak düşüncesiyle dünyanın her yerinde sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için eğitimin lokomotif olduğunu söylüyoruz ki bu böyle. Onun için Türkiye'de bu merkez ile sürdürülebilir kalkınmayla ilgili liderlere, yöneticilere, eğitimcilere bunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgiler vereceğiz" diye kaydetti.

21'inci yüzyıl becerilerini topluma kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Enver Yücel, kalkınmanın tek başına yeterli olmadığını belirtti. Yücel, "Sürdürülebilir olması lazım. Toplumu, yöneticilerini, liderlerini eğitiyor olmamız gerekiyor. Ülkemizde ve bölgemizde bunları anlatma gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

- İstanbul