BM, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini resmen tanıdı

Birleşmiş Milletler 'de ilk kez FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devri resmi olarak tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında 26 Şubat 2018 tarihinde imzalanan "Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na Devrine Dair Mutabakat Zaptı" Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz başvurusuyla BM Sekretaryası tarafından 10 Mayıs 2019 tarihinde tescil edildi. Böylece FETÖ'ye Birleşmiş Milletler kapısı tamamen kapanmış oldu. Karar BM tarafından da web sitesinde yayınlanarak dünya kamuoyuna duyuruldu.

KARAR BM HUKUKU UYARINCA ALINDI

Birleşmiş Milletler sekretaryası tarafından onaylanan sicil belgesinde söz konusu anlaşmanın BM Şartının ikili veya çok taraflı anlaşmaların BM siciline kaydettirilmesini öngören ve sicile kaydedilmemiş anlaşmaların BM organları önünde ileri sürülemeyeceğini hükme bağlayan 102. Maddesi çerçevesinde tescil edildiğine yer verilmiştir.

İki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Karar ile Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Ayrıca Mutabakat Zaptı'na ilişkin resmi işlemler iç hukukumuz uyarınca tamamlanmıştı. Bahse konu Hükümetler arası anlaşmanın gereği olarak FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devir süreci devam etmekte olup, şu ana kadar devri gerçekleşen sekiz okulda 3 bine yakın öğrenciye TMV tarafından eğitim hizmeti verilmektedir.

AFGANİSTAN'DA YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'daki okullarında eğitim yatırımlarına da bir taraftan devam ediyor. Vakıf FETÖ'den devralınan okullardaki fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra kütüphaneleri de yeniliyor. Ayrıca, okullarda tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Türkiye'de alanında yetkili branş öğretmenleri de bir taraftan istihdam ediyor. Bununla birlikte, TMV devir aldığı okulların yanında Afganistan'da yeni okullar ve yurtlar da inşa ediyor. Ayrıca, kapasite gelişim programları yoluyla mahalli öğretmenlere eğitimler yine vakıf tarafından okullarda veriliyor.