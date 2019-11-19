BM: Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukun ihlalidir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerinin "uluslararası hukukun ihlali" olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunda bir değişiklik olmadığını duyurdu.

OHCHR Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına ilişkin soruya cevap verdi.

Colville, "BM Sekreteryasının bir parçası olarak, 'İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukun ihlali' olduğu yönündeki BM'nin uzun süredir var olan duruşunu sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin açıklamalarına tepki gösteren Colville, "Bir devletin politika durumundaki bir değişiklik ne mevcut uluslararası hukuku ne de Uluslararası Adalet Divanı ve Güvenlik Konseyinin (bu konudaki) yorumunu değiştirir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 17 Eylül'de İsrail'de yapılan erken seçimlerden önce Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak vaadinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA