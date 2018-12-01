BM Genel Kurul Başkanı Garces'den 193 Ülkeye 'Göç Paktı' Mektubu

Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa
Garces, Göç Paktı'nı müzakere eden BM
üyesi 193 ülkeye bir mektup gönderdi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces, Göç Paktı'nı müzakere tüm hükümetlere bir mektup gönderdi. BM Genel Kurulu Başkanı Garces mektubunda, " Marakeş
'teki konferanstan kısa bir süre önce, birlikte ne kadar ilerlediğimizi hatırlatmak istiyorum. Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma, devletlerin egemenlik alanlarına müdahil olmadan, göç konusuna ilişkin uluslararası sorumluluğu paylaşmayı hedefliyor. Göçün insanlık tarihinin değişmeyen ana unsurlarından biri olarak değerlendiren anlaşma, yasal yaptırımlardan ziyade, uluslararası alanda göç konusuna ilişkin siyasi talebin oluşmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.
Garces ayrıca belgenin bağlayıcı olmayan doğasına işaret ederek, "Yasal olarak bağlayıcı değildir ve üye devletler tarafından kendi ulusal göç politikalarını geliştirmeleri için kullanılabilir ve tüm üye devletlerle göçü güvenli, düzenli ve düzenli hale getirmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
BM üyesi 193 ülke, Eylül
2016'da Mülteciler ve Göçmenler için New York
Deklarasyonu'nu, "Güvenli, Düzenli ve Krallı Göç için Küresel Pakt" olarak geliştirme kararı almıştı. BM'nin göç sorununa ilişkin hayata geçirmek istediği küresel ölçekli ilk anlaşma, ülkeler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı ülkeler anlaşmaya katılmayacağını açıklarken, bazıları şüpheyle yaklaştı. AB
üyesi ülkeler arasında çatlak sesler
BM üyesi 193 ülke hükümetlerinin büyük çoğunluğu anlaşmayı onaylayacağını açıklasa da anlaşmaya imza atmayacağını açıklayan ülkeler de mevcut. ABD
'nin başını çektiği ülkelerin arasında Macaristan
, Avusturya
ve Avustralya
bulunuyor. Anlaşmanın ulusal egemenliklerini sınırlayacağını ileri süren ülkeler, anlaşma metninde yer alan birçok unsurun ulusal göç politikalarıyla çeliştiğini ileri sürüyor. Polonya
, Çekya, Hırvatistan
ve İsviçre
gibi ülkeler ise anlaşmaya ilişkin çekincelerini dile getirerek, küresel pakta imza atmamayı düşünüyor. Başta Avrupa
olmak üzere dünya genelindeki aşırı sağcı parti ve oluşumlar, BM'nin göç anlaşmasına karşı çıkıyor.
AB üyesi Belçika
'nın 'Göç Anlaşmasını' imza atıp atmayacağı ise merak konusu. Belçika Federal Hükümeti Başbakanı Charles Michel
, 'Göç Anlaşmasını' imza atacağını ve koalisyon ortakları CD&V (Hristiyan Demokratlar), Open VLD (Açık Flaman Liberal) Partisi destek verdi. Koalisyonun en büyük ortağı olan ve Flaman Cumhuriyeti devleti kurulmasını isteyen N-VA ise (Yeni Flaman İttifak) Partisi 'Göç Anlaşmasını' imza atmayacaklarını duyurdu. Siyaset
Bilimcisi Carl Devos,"Federal hükümeti için 'Göç Anlaşması' sorunu bir türlü çözülemedi. N-VA Partisi 'Göç Anlaşmasını' imzalamayacaklarını açık açık duyurdu. Bu demek oluyor ki yüzde 80'ni hükümetin çöküşüdür. Başbakan Charles Michel
ya sözünden döner 'Göç Anlaşmasını' imza atmaz ya da N-VA Partisi sözünden vazgeçer 'Göç Anlaşmasını' imza atar. Her iki ihtimalinde de kriz mevcut olacak" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL
Maria Fernanda Espinosa,Birleşmiş Milletler
01 Aralık 2018 Cumartesi 19:41