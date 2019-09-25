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BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Donald Trump ve Melanie Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı. Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu gözlerden kaçmadı.

25.09.2019 20:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun oturumuna katılmak üzere ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kendisine eşlik etti.

AY YILDIZLI BROŞ DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yemek için siyah bir elbise tercih etti. First Lady'nin siyah elbisesinin üstüne taktığı Ay-Yıldızlı broş gözlerden kaçmadı.

MELANİE TRUMP SADE BİR KIYAFET TERCİH ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump ise giydiği siyah tulumla oldukça sadece bir görüntü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump tarafından verilen yemeğe katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump tarafından verilen yemeğe katıldı

BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti

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