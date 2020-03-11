BM Genel Merkezi koronavirüs nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı - BİRLEŞMİŞ
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
11.03.2020 22:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:26
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, New York'ta koronavirüs vakalarının 163'e ulaşması ile bugün itibariyle BM Genel Merkezi'nin tüm ziyaretçi girişlerine kapatılacağını duyurdu.
Koronavirüse karşı önlem kapsamında Genel Sekreterlik'teki personel sayısının da azaltıldığını belirten Dujarric, durumun izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülürse önlemlerin artırılacağını ifade etti.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, New York'ta koronavirüs vakalarının 163'e ulaşması ile bugün itibariyle BM Genel Merkezi'nin tüm ziyaretçi girişlerine kapatılacağını duyurdu.
Koronavirüse karşı önlem kapsamında Genel Sekreterlik'teki personel sayısının da azaltıldığını belirten Dujarric, durumun izlenmeye devam edeceğini ve gerekli görülürse önlemlerin artırılacağını ifade etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Sekreter, New York, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı