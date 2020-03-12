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BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel merkezindeki bütün yan etkinlikleri nisan ayı sonuna kadar iptal etme kararı aldı.

12.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:06
BM Genel Merkezi'ndeki yan etkinlikler koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilecek
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel merkezindeki bütün yan etkinlikleri nisan ayı sonuna kadar iptal etme kararı aldı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in genel merkezdeki bütün yan etkinlikleri iptal etme kararı aldığını ve üye ülkelere kendi yan etkinliklerini iptal etme çağrısı yaptığını söyledi.
1-2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Gençlik Forumu da iptal edildi.
BM Genel Merkezi, alınan önlemler kapsamında tüm ziyaretçi girişlerine de kapatılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Sekreter, Güncel

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