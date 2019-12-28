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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten Somali'deki terör saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

28.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:28 BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric'ten Somali'deki terör saldırısına kınama
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, 'nin başkenti 'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.
BM Genel Sekreterliği ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Dujarric'in saldırıyı kınadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Dujarric, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara geçmiş olsun dileklerini sunuyor. Bu korkunç suçun faillerinin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, ayrıca BM'nin barış ve kalkınma arayışlarında Somali hükümeti ve halkını destekleme konusundaki taahhüdünü yineliyor."
Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Mogadişu, Sekreter, Somali, Güncel

Kaynak: AA

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