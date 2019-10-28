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BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Sudan'da

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile Sudan Başbakanı Hamduk görüşmesinden detaylar BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J.

28.10.2019 00:09
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile Sudan Başbakanı Hamduk görüşmesinden detaylar
BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in basın açıklaması
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla düzenlenen programdan detaylar
Katılımcılardan detaylar
BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'in konuşmasından detaylar HARTUM - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüştü. Amina, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile Sudan Başbakanı Hamduk daha sonra 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.
BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed, Sudan'da

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Sudan, Güncel

Kaynak: AA


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