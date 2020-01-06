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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel gerilimlerin artmasını büyük endişeyle takip ettiğini belirterek, "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz.

06.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:08 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel gerilimlerin artmasını büyük endişeyle takip ettiğini belirterek, "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz." dedi.
BM Genel Merkezinde basının karşısına çıkan Guterres, son günlerde yaşanan gerginliklerden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Dünyada yeni yılın kargaşa içinde başladığını ifade eden Guterres, "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Jeopolitik gerilimler bu yüzyılda en üst seviyede ve bu sallantı tırmanıyor. Nükleer silahların yayılmasını önlemek bile artık hafife alınamaz. Bu gerilim kazanı giderek daha fazla ülkeyi, öngörülemeyen sonuçlar ve derin yanlış hesaplama riskleriyle öngörülemeyen kararlar almaya yönlendiriyor." diye konuştu.
- "Bu durum devam edemez"
Guterres, aynı zamanda ticari ve teknolojik çatışmaların, dünya piyasalarında çatlaklar oluşturduğunu, büyümeyi zayıflatarak eşitsizliği arttırdığını vurgulayarak, "Tüm bunlar olurken gezegenimiz yanıyor. İklim krizi sürüyor." ifadelerini kullandı.
Her yerde birçok insanın usanmış ve öfkeli olduğunu gördüklerine dikkati çeken Guterres, "Artan sosyal huzursuzluk ve büyüyen aşırılık, milliyetçilik ve radikalleşme, başta Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde terörizmin tehlikeli bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Küresel gerilimlerdeki son artışı büyük bir endişeyle takip ediyorum. Bu durum devam edemez." değerlendirmesinde bulundu.
- "Savaşın neden olduğu korkunç insan acılarını unutmayalım"
Guterres, dünyanın önde gelen yetkilileriyle sürekli temas halinde bulunduğuna işaret ederek, "Tırmanmayı durdurun, azami derecede kısıtlama uygulayın, diyaloğu yeniden başlatın, uluslararası iş birliğini yenileyin." çağrısını yineledi.
Genel Sekreter Guterres, "Savaşın neden olduğu korkunç insan acılarını unutmayalım. Her zaman olduğu gibi, sıradan insanlar en yüksek bedeli öder. Bundan kaçınmak ortak görevimizdir." uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel

Kaynak: AA

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