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BM Genel Sekreteri euronews'e konuştu: Virüse karşı savaş halindeyiz; savaş ekonomisine geçmeliyiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin, 75 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce karşılaşılmamış bir türden olduğunu söyledi.

26.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:33
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin, 75 yıllık Birleşmiş Milletler tarihinde daha önce karşılaşılmamış bir türden olduğunu söyledi. Guterres euronews'e verdiği özel röportajda krizin üstesinden gelmek için yapılması gerekenleri açıkladı.View on euronews
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BM Genel Sekreteri euronews’e konuştu: Virüse karşı savaş halindeyiz; savaş ekonomisine geçmeliyiz

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dünya

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