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BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı

20 zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kazanmak için birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanarak dünya ülkelerine korona virüsüyle ortak mücadele çağrısında bulundu.

27.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:15
BM Genel Sekreteri Gueterres'den korona virüs çağrısı
G-20 zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kazanmak için birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanarak dünya ülkelerine korona virüsüyle ortak mücadele çağrısında bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G-20 zirvesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Genel Sekreter Antonio Guterres'in zirvede dile getirdiği konulara ilişkin yayınlanan resmi açıklamada, "Sayın Genel Sekreter virüse karşı savaşı kazanmak için zor durumdaki ülkelerle dayanışma içinde olunması amacıyla harekete geçilmesini istemiştir" sözleri kullanıldı.
Açıklamada G-20 liderlerine hitap eden Genel Sekreterin, "Bir virüse karşı savaş veriyoruz ancak kazanamıyoruz. Bu savaşı kazanmak için bir savaş planına ihtiyacımız var. Bunun için en temel ihtiyaç dayanışmadır. Kazanmak için birlikte mücadele etmeliyiz. Bu dayanışma hem G-20 üyeleri arasında hem de diğer virüs mağduru ülkeler arasında olmalıdır" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Açıklamada BM Genel Sekreterinin G-20 zirvesinde virüsün yayılmasının hızlı bir şekilde engellenmesi için başarılı bir mücadelenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) liderliğinde ve G-20 ülkelerinin koordinasyonunda mümkün olabileceğini belirttiği, tüm ülkelerin sistematik olarak testler yapması gerektiğine dikkat çektiği ve gelişmekte olan ülkelerle gerekli tecrübe paylaşımının da yapılmasına vurgu yaptığı da ifade edildi. Açıklamada Genel Sekreterin, zor durumda olan ve yaptırım altındaki ülkelere yönelik yaptırımların da kaldırılması çağrısında bulunduğu, bu ülkelerin ihtiyacı olan desteğin kendilerine bir an evvel ulaştırılması gerektiğini vurguladığı bildirildi. Guterres'in zirvede, "Şimdi sahada daha istikrarlı, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomi için çalışma zamanı" diyerek BM'nin 2030 sürdürülebilir kalkınma planına atıf yaptığı da aktarıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Sekreter, Güncel

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