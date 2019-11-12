Haberler » Güncel » BM Genel Sekreteri Guterres: 'Azınlıklar giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor' - Haber

BM Genel Sekreteri Guterres: "Azınlıklar giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, azınlıkların giderek daha fazla ayrımcılığa uğradığını, nefret içerikli konuşmaların arttığını ve mültecilere karşı dayanışmanın azaldığını belirterek, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

12.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:34BM Genel Sekreteri Guterres:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, azınlıkların giderek daha fazla ayrımcılığa uğradığını, nefret içerikli konuşmaların arttığını ve mültecilere karşı dayanışmanın azaldığını belirterek, ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.
Guterres, 'nın başkenti 'te bugün başlayan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Genel Konferansı'nda konuştu.
Dünyanın birçok yerinde yaşanan sorunların çözümünde, uluslararası iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden Guterres, sorunların ekonomi, toplum, iklim ve teknolojiyle ilgili olduğunu belirtti.
Guterres, liderlerin dünyadaki eşitsizlikler karşısında çözüm üretememesi nedeniyle halkların siyasi kurumlara güveninin azaldığını vurgulayarak, "Azınlıklar giderek daha fazla ayrımcılığa uğruyor, nefret içerikli konuşmalar artıyor ve mültecilere karşı dayanışma azalıyor. Sebeplerine odaklanarak ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
İklim değişikliğinin sonuçlarıyla da acilen mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Guterres, İspanya'nın başkenti Madrid'de gelecek ay yapılacak BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP25) iklim konusunda atılacak adımlar açısından önemli olduğuna işaret etti.
BM Genel Sekreteri, dünyadaki sorunların çözümünde UNESCO'nun önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Fransa, Paris, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı
17:36 Ankara evliliğe dair her şey bu fuarda
17:36 Yaşı küçük hamileleri emniyete bildirmedikleri öne sürülen doktorlar yargılanıyor
17:36 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın tatil
17:36 İİT, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı
17:12 İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat
17:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
17:02 Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor
17:00 Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor
16:42 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:37:39