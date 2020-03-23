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BM Genel Sekreteri Guterres, G20 liderleriyle Kovid-19 ile mücadeleyi görüşecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bu hafta G20 liderleriyle görüşmeyi planladığını söyledi.

23.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:38
BM Genel Sekreteri Guterres, G20 liderleriyle Kovid-19 ile mücadeleyi görüşecek
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bu hafta G20 liderleriyle görüşmeyi planladığını söyledi.
Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında G20 ülkelerinin liderlerine bir mektup gönderdiğini ve gelişmekte olan ülkelerin muazzam desteğe ihtiyaç duyduğunu ilettiğini vurguladı.
G20 ülkelerine, sadece finans merkezlerini kurtarmaya yönelik değil, iş yerleri ve toplumları desteklemeye de yönelik paketler açıklama ve gelişmekte olan ülkelere desteklerini çift haneli rakamlara çıkarma çağrısında bulunan Guterres, "G20 liderleriyle bu hafta telekonferans yoluyla görüşmeyi planlıyorum." dedi.
Guterres, uluslararası topluma da savaş bölgelerine insani yardımların devam edebilmesi için 2 milyar dolar yardım çağrısı yaparak, salgının söz konusu bu bölgeler ve mülteci kamplarına sıçramasının "felaketle sonuçlanacağı" uyarısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel

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