BM Genel Sekreteri Guterres: INF Anlaşması sonlanırsa dünya nükleer savaş frenini kaybeder

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nın sonlanması halinde dünyanın "nükleer savaş freni"ni kaybedeceğini söyledi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya'yı caydırmak için savaş başlıkları geliştirmek istediği gerekçesiyle 2 Ağustos'ta INF Anlaşması'ndan tamamen çekilecek.Guterres, New York'daki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, nükleer silah geliştiren ülkeler arasındaki gerilimin yükselmesinden oldukça endişeli olduğunu, INF Anlaşması'nın süresinin dolması halinde balistik füze tehditlerinin artacağını vurguladı.