BM Genel Sekreteri Guterres: Libyalı taraflardan oluşan askeri komite Cenevre'de toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya 'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferansın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"LİBYA'DA ASKERİ ÇÖZÜME GEREK YOKTUR"

Berlin'de bugün liderlerin Libya krizinin barışçıl biçimde çözülmesi için güçlü bir mesaj verdiğini belirten Guterres, "Libya'da askeri çözüme yer yoktur. Tüm katılımcılar, konuya daha fazla müdahil olanlar da dahil, buna bir kaç kez dikkat çektiler." diye konuştu.

Guterres, katılımcıların, Libya'da askeri çatışma veya ülkenin iç işlerine karışmaktan kaçınacağını taahhüt ettiklerini kaydederek, "Tüm aktörlere çatışmayı alevlendirecek eylemlerden uzak durmaları çağrısında bulunduk." şeklinde konuştu.

"ASKERİ KOMİTEYİ CENEVRE'DE TOPLAYACAK DURUMA GELDİK"

BM'nin uyguladığı silah ambargosuna uyulması gerektiğini vurgulayan Guterres, siyasi sürece dönülmesinin önemine işaret etti. Guterres, Libya'daki tarafların oluşturduğu askeri komiteye ilişkin, "Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre 'de toplayacak duruma geldik." ifadesini kullandı.

Libya'daki siyasi gelişmelere de değinen Guterres, "Temsilciler Meclisi ve Devlet Konseyi'nin temsilcilerinin siyasi foruma seçilmesi konusunda da iyi bir ilerleme kaydedildi. Bu forumda BM Özel Temsilcisi'nin seçtiği bazı isimler de olacak." dedi.

TÜM TARAFLAR ATEŞKESİ DESTEKLEYECEK

Libya'nın ihtiyacı olan ekonomik reforma ilişkin bir toplantının da 2-3 hafta içerisinde yapılacağını kaydeden Guterres, buna ilişkin ilk toplantının Tunus'ta yapıldığını anımsattı.

Genel Sekreter Guterres, soru cevap kısmında, "Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu." değerlendirmesinde bulundu.