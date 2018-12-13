13 Aralık 2018, 15:59
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BM Genel Sekreteri Guterres: "Taraflar Hudeyde'de Ateşkes Konusuna Uzlaşma Sağlandı"

BM Genel Sekreteri Guterres: "Taraflar Hudeyde

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husiler ve hükümet arasında Hudeyde'de ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de Husiler ve hükümet arasında Hudeyde'de ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'te Yemen konulu siyasi istişare toplantılarının kapanışına katıldı. Guterres düzenlediği basın toplantısında Yemen'deki tarafların Hudeyde genelinde ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını belirtti.

Yemen'de Hudeyde ve başkent Sana da dahil olmak üzere ülkenin yoğun nüfuslu bölgeleri 2014'den bu yana Husilerin kontrolü altında. 2015 yılında ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e girmesiyle ülkede iç savaş patlak verdi. - STOCKHOLM Antonio Guterres,Yemen,Birleşmiş Milletler
13 Aralık 2018 Perşembe 15:59