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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'a uyarı: "Fonu kesmek için doğru zaman değil"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) fonunu kestiği açıklamasına tepki göstererek, "Fonu kesmek için doğru zamanı değil" ifadelerini kullandı.

15.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:52
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Trump'a uyarı:
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) fonunu kestiği açıklamasına tepki göstererek, "Fonu kesmek için doğru zamanı değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir süredir suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) sağladıkları fonu durdurma kararına ilişkin Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Benim inancım, Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklenmesi gerektiğidir. Çünkü dünyanın Covid-19'a karşı savaşı kazanma çabalarında kesinlikle şarttır" ifadelerini kullandı. Korona virüs krizinin atlatılmasından sonra herkesin ders çalışmak için zamanının olacağını belirten Guterres, "Krize herkesin nasıl tepki gösterdiğini göreceğiz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Donald Trump, Güncel
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