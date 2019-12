BM Genel Sekreteri Guterres'ten yabancı düşmanlığı ve ırkçılık uyarısı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde insan haklarında gerileme, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık vakalarında ise artış gördüklerini söyledi.Resmi temaslar için İtalya 'nın başkenti Roma'da bulunan Guterres, onuruna özel oturum yapılan İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senatoda genel kurula hitap etti.Konuşmasında popülizm ve ırkçılığa dikkati çeken Guterres, "Dünya genelinde insan haklarında gerileme, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkta ise artış görüyoruz. Popülistler, iktidarı ele geçirmek ya da ellerinde tutmak için memnuniyetsizliklerden yararlanmaya bakıyor. Onlarla akıl ve gerçeklik temeline dayanan siyasi cesaret ve liderlikle mücadele etmeliyiz." diye konuştu."Çeşitlilik bir tehdit değil, zenginliktir." diyen Guterres, her toplumun kimliğine saygı duyulması ve her insanın topluma tam olarak katılabilmesi için sosyal bir uyum gerektiğini ifade etti.Guterres, BM olarak dini alanları koruma ve nefret diliyle her türlü mücadele için yeni stratejiler geliştirdiklerini dile getirdi.Avrupa'ya da mesaj gönderen Guterres, "Güçlü, hırslı ve birlik olmuş bir Avrupa'ya ihtiyacımız var çünkü çok taraflılık bu şekilde işleyebilir." dedi.Akdeniz'deki düzensiz göç konusuna da değinen Antonio Guterres, "Akdeniz ülkeleri İtalya ve Yunanistan'ın dayanışma bekleme ve Avrupa Birliği'nden (AB) destek görme hakkı var ama şu ana kadar bu dayanışmayı ve bu desteğin somutlaştığını görmedik." ifadelerini kullandı.-"İklim mücadelesinde pes etmeyeceğim"İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde geçen ay yaşanan su baskınını da hatırlatan Guterres, şunları kaydetti:"Venedik gibi bir şehirde iklim değişikliğinin etkilerini böyle görmek dramatik bir andı. Biz doğayı kandırmak istedik ama doğa bizden intikam alıyor. İklim değişikliği artık uzun vadeli bir sorun değil, aksine bugün çatışmaları tetikliyor, insanları öldürüyor. Bu dramatik bir kriz ve sadece bir başlangıç. Şimdi harekete geçmezsek, gençler bizi asla affetmeyecek. Eğer araçlarımız varken bir şeyler yapmıyorsak, bu aynı İmparator Neron'un Roma yanarken, arp çalması gibi bir şey."İspanya'nın başkenti Madrid'de kısa bir süre önce sonlanan ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine de değinen Guterres, "COP25 sonuçları nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradım ancak pes etmeyeceğim. Çünkü birçok ülke daha fazlasını yapmaya hazır ve endüstrileri emisyonlarını düşürmek için çalışıyor." diye konuştu.Senato Genel Kurulunda Guterres'i ağırlayan Senato Başkanı Maria Alberti Casellati de "Madrid'deki konferansın başarısızlıkla sonuçlanması, uygarlığımızın hayatta kalmasına dayanan hedeflerin peşinde koşmamızı konusunda bizi daha da kararlı hale getirmeli." değerlendirmesinde bulundu.Venedik'teki su baskınının tanıklarından biri olduğunu dile getiren Casellati, yükselen deniz ve okyanus seviyelerinin ciddi bir tehdit olduğunu, bununla mücadele için radikal değişikliklerin gerektiğini ifade etti.