Haberler » Politika » BM Genel Sekreteri Guterres: 'Türkiye ile Suriye arasındaki çatışma sona ermeli' - Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: "Türkiye ile Suriye arasındaki çatışma sona ermeli"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de Türkiye ile Suriye rejim güçleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" dedi.

04.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:13BM Genel Sekreteri Guterres:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'de ile rejim güçleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye ile Suriye arasındaki "çatışmanın sona erdirilmesi" yönünde çağrı yaptı. Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk ordusunun ve Suriye ordusunun bölgede "birbirlerini bombaladığını" ve çatışmanın "son derece endişe verici" bir değişiklikte olduğunu belirtti. "Çağrım, çatışmaların sona ermesi için" diyen Guterres, "Suriye'deki kriz için çözümün askeri olduğuna inanmıyoruz. Çözümün siyasi yollarla olacağını defalarca söyledik" şeklinde konuştu. Guterres, "Tamamen kontrol dışı bir seviyeye gelmeden önce bu çatışmaların bitmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
5.02.2020 00:33:12