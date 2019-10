Bm genel sekreteri siyasi süreç her zamankinden daha önemli bir hale geldi

BM Genel Sekreteri Siyasi süreç her zamankinden daha önemli bir hale geldiABD, (DHA) ? Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye 'nin kuzeyinde yaşananlar, artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın vaktinin geldiğini gösteriyor dedi.Guterres BM Genel Merkezi'nde basına yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, artık ciddi bir şekilde son aşamayı konuşmanın vaktinin geldiğini gösteriyor. Siyasi süreç her zamankinden daha önemli bir hale geldi ve şu an tüm çabalarımız, Suriye halkının hayatlarındaki bu trajik faslı sonlandıracak politik bir çözümün ilk adımı olan Anayasa Komitesinin Cenevre'de çalışmalara başlaması yönünde dedi.DÜNYA GENELİNDE BİR PROTESTO DALGASINA TANIK OLUYORUZÖte yandan dünya genelinde yaşanan protestolara da değinen BM Genel Sekreteri Guterres, Ortadoğu'dan, Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika ve Asya'ya dünya genelinde bir protesto dalgasına tanık oluyoruz. Bazı protestolar ekonomik sorunlar, eşitsizlik ve elit kesimlere fayda sağlayan finansal sistemler gibi nedenlerden kaynaklı. Bazı protestolar ise politik taleplerden kaynaklı ve bazı yerlerde ise insanlar yozlaşma ve farklı çeşitlerde ayrımcılığa tepkili şeklinde konuştu.LİDERLERİ, İNSANLARIN GERÇEK PROBLEMLERİNİ DİNLEMEYE DAVET EDİYORUMAyrıca, insanların siyasi kurumlara olan güvenini giderek azaldığına da dikkat çeken Guterres, protestoların olmadığı yerlerde bile insanların sorun yaşadığını ve seslerinin duyulmasını istediğini belirterek, Şiddetin bir bahanesi olamaz. Dünya çapında, liderleri insanların gerçek problemlerini dinlemeye davet ediyorum. Adil bir küreselleşme, sosyal uyumu güçlendirmek ve iklim kriziyle mücadele etmek için dünyanın harekete geçmesi gerek. Bunlar tam olarak 2030 hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin amaçlarıdır dedi.