BM Gönüllülük Programı Gençleri Bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısına ev sahipliği yapacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı
ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, UNFPA Türkiye
Temsilcisi Karl Kulessa da katılacak. 7 Aralık Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında, "Dayanıklı Toplumlar İnşasına" yönelik katkılar hakkında farkındalık oluşturmak, gönüllülerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konular ele alınacak.
Birleşmiş Milletler gönüllüleri, bu yılki Dünya Gönüllüler Günü için temel hedefi "kriz zamanlarında çağrılara cevap veren, bugün hayat kurtarmaya yardımcı olan ve yarın haysiyetle hayatlarını yaşamaya devam etmek isteyenlere destek veren dünyadaki gönüllülerin pozitif dayanışmasını tanımak" olarak belirledi. Etkinlikle ayrıca gönüllülerin "Dayanıklı Toplumlar İnşasına" yönelik katkıları hakkında farkındalık oluşturmak, devlet kurumlarının gönüllülük alanına ilişkin çalışmalarını sunmak, Türkiye'de gönüllülüğü geliştirmek için neler yapılması gerektiğine dair anlayış geliştirmek ile yaşlılar ve nesiller arası gönüllülük kavramları hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu'nun da ele alınacağı toplantıda, gönüllülerle çalışan kurumlar, öğrenciler ve akademisyenler de yer alacak. - ANKARA
5 Aralık,Aralık,Birleşmiş Milletler
06 Aralık 2018 Perşembe 15:08