BM: Gözaltındaki IŞİD militanları yargılanmalı veya serbest bırakılmalı

Birleşmiş Milletler , Suriye ve Irak 'taki kamplarda tutulan binlerce IŞİD militanı ve aile üyelerinin yargılanması veya serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet , vatandaşları kamplarda tutulan ülkelerin sorumluluk alması ve herhangi bir suçlama yöneltilmeyen vatandaşlarını ülkelerine geri alması çağrısında bulundu.

IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği son bölge de Mart ayında örgütün elinden alınmıştı.

BM yetkilisi Bachelet, Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunan Al-Hol kampındaki koşulların "kabul edilemez"olduğunu savundu.

Nisan ayında kampı ziyaret eden BBC Orta Doğu Muhabiri Quentin Sommerville de kampın "patlamaya hazır olduğunu" söylemişti.

Sommerville, IŞİD'in elindeki son kasaba olan Bağuz'dan getirilen yüzlerce çocuğun öldüğünü, kalanların da hastalığa açık koşullarda yaşadığını aktarıyor.

Gözaltına alınan IŞİD militanları için hazırlanan kamplarda yaklaşık 55 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Ülkeler, bu kamplardaki örgüt üyesi vatandaşlarının geri dönmelerine sıcak bakmıyor.

Gerekçe olarak da yargılamanın zorluğu ve ülkelerindeki kamuoyunun, IŞİD militanlarının dönüşüne karşı çıkması gösteriliyor.

Bazı ülkeler de vatandaşları olan militanların Suriye ve Irak'ta doğan çocuklarını vatandaş olarak tanımıyor.

Çocukların durumuna dikkat çekti

Michelle Bachelet özellikle çocukların büyük insan hakları ihlallerine maruz kaldığını söylüyor:

"Adil yargılamalar üzerinden hesap sormak toplumları daha fazla radikalleşmeden ve şiddetten korur.

"Haklarında herhangi bir suç şüphesi bulunmayan kişilerin gözaltında tutulmaya devam edilmesi kabul edilemez.

"Yargılamaların uluslararası standartlarda yapılamaması durumunda bu kişiler vatandaşları olduğu ülkelere geri gönderilmeli.

"Devletler çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarının çocuklarını da vatandaş olarak tanımalı, başka türlüsü kabul edilemez.

"Halihazırda çok kötü şeyler yaşamış bu çocukları haymatlos (vatansız) bırakmak kabul edilemez."

BM yetkilisi Bachelet, IŞİD militanlarının yaklaşık 29 bin çocuğu olduğunu söylüyor.

Çocukların 20 bininin Iraklı olduğu, kalanlarının da 50 farklı ülkeden gelen militanların çocukları olduğu tahmin ediliyor.

Fransa , Rusya, Fas , Suudi Arabistan , Avustralya ve Hollanda bugüne kadar bazı çocukları geri aldı.