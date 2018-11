BM Güvenlik Konseyi Gazze İçin Toplandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 03:49



BİRLEŞMİŞ Filistin 'in Birleşmiş Milletler BM ) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." dedi.BM Güvenlik Konseyi, İsrail 'in Gazze 'ye saldırılarının ardından Gazze'de şiddet ve gerginliğin artması üzerine Kuveyt ve Bolivya 'nın talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı. Fransa 'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun endişe verici olduğunu ve 2014 yılından bu yana böyle bir şiddet olayının görülmediğini vurguladı.Fransa'nın, Hamas 'ın İsrail'deki sivilleri hedef alan roket saldırılarını kınadığını belirten Delattre, "Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı. İsrail'in güvenliği de söz konusu olsa orantısız güç kullanımı savunulamaz." ifadelerini kullandı.Taraflara gerginliğin artmasından kaçınmaları çağrısında bulunan Delattre, "Siviller, ölümcül yeni bir şiddet döngüsünün ilk kurbanı olur ve bu olumsuz döngüye acilen son vermek gerek." diye konuştu.İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "birinde sivillere yönelik roket saldırısı düzenleyenler, diğerinde vatandaşlarını koruyanlar olmak üzere iki ayrı taraf olduğunu" iddia ederek, İsrail'in her iki tarafın da itidal göstermesi gerektiği çağrılarını kabul etmeyeceğini söyledi."Konseyde birlik yok"Diplomatik kaynaklar ise konseyde Gazze'deki krizinin nasıl ele alınacağına dair bir birlik sağlanamadığına dikkati çekti.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD 'yi eleştirdi ve "bir ülke yüzünden konseyin tıkandığın" ifade etti.Mansur, "BM Güvenlik Konseyinin kapısını uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirene kadar çalmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu."Ufukta barış görünmüyor"Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour el-Otaibi ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekti.Otaibi, "ufukta barışının görünmediğini" sözlerine ekledi.Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz, yaklaşık iki yıldır ABD'nin "sözde" Ortadoğu barış planı için beklediklerini ve gerçek bir ara bulucuya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.