Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını video konferans ile görüşecek.

07.04.2020 02:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 02:36
BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını video konferans ile görüşecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgına karşı hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Kovid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Kovid-19 konusunda adım atmadı.
Küresel işbirliği çağrılarına rağmen birçok konuda görüş ayrılığının yaşandığı BM Güvenlik konseyinde, salgın konusunda da anlaşmazlıklar ortaya çıktı.
BMGK'nin seçilmiş geçici 10 üyesi konseyi toplantıya çağırırken, diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olma endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını söyledi.
Diplomatlar, salgın konusunda veto gücüne sahip ülkeler arasındaki anlaşmazlıkta ayrıca ABD'nin Kovid-19 için "Çin virüsü" söylemi üzerinde ısrar etmesinin etkili olduğunu ve bu nedenle Çin ve Rusya'nın başlangıçta BM Güvenlik Konseyi'nin Kovid-19'u görüşmesine itiraz ettiği ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Haberler
Irak kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump’a hakaret etti Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayında Trump'a hakaret etti
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP ilçe yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:33: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor - Haber 03:30: ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (1) - Haber 03:15: Düzce'de bir ilçede koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlama başlatıldı - Haber 03:08: Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber 03:07: İSTANBUL'UN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER DEVAM EDİYOR - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber